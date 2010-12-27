  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума: электронной почтой в России смогут пользоваться только идентифицированные пользователи
Сегодня, 12:19
127
lesjasap

Госдума: электронной почтой в России смогут пользоваться только идентифицированные пользователи

0 0

Нововведение упростит поиск отправителей -"террористов".

В Государственной думе рассмотрят законопроект, которые разрешает использовать электронную почту только идентифицированным пользователям. Предложение внесено сенаторами. Под документом подписались председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также три его заместителя. 

Проект позволит ограничить передачу данных с запрещенной информацией. В частности, значительно уменьшить письма с ложными угрозами проведения терактов. Большая часть из них поступает в надзорные ведомства анонимно. 

Теперь же определять отправителя можно будет по номеру мобильного устройства и договору, заключенному с операторами почты и связи. Чиновники добавляют, что пользователь сервиса электронной почты сможет отказываться от получения писем от  других пользователей. Он также получит возможность отказаться от рассылок и писем с запрещенной на территории России информацией. Ответственность за это ляжет на сотрудников приложений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума введет общероссийскую минуту молчания в День скорби и памяти.

Фото: Piter.tv


 

Теги: государственная дума, законопроект, электронная почта
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:45

ПРОЩЕ РАЗОГНАТЬ ДЕПУТАТОВ - ВЫРОДКОВ, СОЗДАЮЩИХ ТОТАЛИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО РАБОВ! У МЕНЯ ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС - А ЕСЛИ НЕТ? ЕСЛИ Я НЕ СОГЛАСЕН СОГЛАШАТЬСЯ НА ВАШЕ КЛЕЙМО? НА ТО КЛЕЙМО ГДЕ ВЫ СВОДИТЕ В ОДНУ ЕДИНУЮ БАЗУ ВСЁ - ПАСПОРТА, ПОЧТУ, ИНН И ДР. И ЕСЛИ Я НЕ ХОЧУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ? ТО МНЕ СДОХНУТЬ??? НУ ТОГДА МНЕ ПОНЯТНО ЛОГИКА ЭТОГО ГОСУДАРСТВА. ЛОГИКА И ПОЛИТИКА УБИЙЦ.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии