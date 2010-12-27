Госдума: электронной почтой в России смогут пользоваться только идентифицированные пользователи

Нововведение упростит поиск отправителей -"террористов".

В Государственной думе рассмотрят законопроект, которые разрешает использовать электронную почту только идентифицированным пользователям. Предложение внесено сенаторами. Под документом подписались председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также три его заместителя.

Проект позволит ограничить передачу данных с запрещенной информацией. В частности, значительно уменьшить письма с ложными угрозами проведения терактов. Большая часть из них поступает в надзорные ведомства анонимно.

Теперь же определять отправителя можно будет по номеру мобильного устройства и договору, заключенному с операторами почты и связи. Чиновники добавляют, что пользователь сервиса электронной почты сможет отказываться от получения писем от других пользователей. Он также получит возможность отказаться от рассылок и писем с запрещенной на территории России информацией. Ответственность за это ляжет на сотрудников приложений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума введет общероссийскую минуту молчания в День скорби и памяти.

Фото: Piter.tv



