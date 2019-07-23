Госдума: Для агрегаторов такси устанавливается ответственность за передачу заказов водителям-нелегалам

Антон Гетта рассказал подробности о поправках в КоАП.

Для сайтов и приложений агрегаторов такси в России устанавливается ответственность за передачу заказов водителям-нелегалам. В первом чтении российские парламентарии одобрили поправки в документ, вносимый в Кодекс по административным нарушениям. Изменения касаются ответственности служб заказа такси по пунктам за за неполное или недостоверное размещение информации о своей деятельности на этих сайтах, за отправку информации о заказе такси лицам, не обладающим соответствующим разрешением на перевозку пассажиров, за передачу информации о перевозке, которая не может передаваться третьим лицам, а также за непредставление информации о начале деятельности службы такси или изменениях в ней.

Предлагается ввести соответствующие штрафы: для физических лиц эти суммы будут составлять от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 50 тыс., для юридических лиц — от 5 тыс. до 500 тыс. рублей Антон Гетта, заместитель главы Комитета по защите конкуренции

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ