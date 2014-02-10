Отмечается, что многие раненные военнослужащие вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев.

Госдума планирует обсудить с Минтруда и Минздравом вопросы протезирования бойцов СВО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать приглашения заместителей глав ведомств на пленарное заседание в среду, 21 июня.

Во время заседания во вторник, 20 июня, лидер КПРФ Леонид Слуцкий заявил, что многие раненные военнослужащие вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев. Он также сообщил, что катастрофически не хватает колясок и протезов.

Ранее в Госдуме поддержали парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.

Видео: Дума ТВ