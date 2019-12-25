Госдолг США и американских корпораций вырос до рекордных отметок из-за пандемии COVID-19

Такую информацию приводят журналисты газеты The Washington Post.

На фоне распространения коронавируса COVID-19 госдолг США и долги американских корпораций могут вырасти до рекордных показателей в 2020 году. Эксперты газеты Washington Post заявили о том, что это создает риски для экономики страны после завершения пандемии.

Издание приводит данные, согласно которым расходы федерального бюджета в 2020 году превысят доходы на $4 трлн, что не наблюдалось с 1945 года. Компании в частном секторе наращивают свои долги в условиях кризиса. Эксперты WP считают, что к определенному моменту крупным корпорациям придется выбирать между невыплатой по кредитам и сокращением сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп дал новый прогноз по количеству жертв коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства считает, что число жертв в стране может составить 60-65 тысяч человек.

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