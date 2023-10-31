Госдеп призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Мэттью Миллер рассказал о реакции США на ситуацию в Дагестане.

Американская администрация настаивает на том, чтобы власти в Москве приняли меры в отношении всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что посмотрел видеозаписи с тем, что происходит на территории Дагестана.

Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось, угрожающие израильтянам и евреям. Это выглядело как погром... Призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США.

Власти США надеются, что у Кремля получится призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев на территории страны. Мэттью Миллер добавил, что украинские чиновники не имеют никакого отношения к этим беспорядкам в Дагестане.

Госдеп заявил, что ХАМАС пока не соглашается больше освобождать захваченных заложников.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State