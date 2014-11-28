Госдеп заявил, что ХАМАС пока не соглашается больше освобождать захваченных заложников

Мэттью Миллер оценил переговоры с радикалами через партнеров США.

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС на текущий момент больше не соглашаются освобождать захваченных с 7 октября заложников. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Однако с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалось освободить уже четырех человек: двух израильтянок и двух женщин с двойным гражданством (Израиля и США).

ХАМАС пока не согласился освободить никого, кроме четырех заложников, включая двух американских граждан. Я не буду говорить о деталях этих переговоров. Мы не считаем целесообразным делать это публично. Но для нас это высокий приоритет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник пояснил прессе, что власти пытались работать с международными партнерами, поддерживающими отношения с ХАМАС в целях того, чтобы убедить их в необходимости выпустить на волю заложников и позволить им покинуть сектор Газа. Мэттью Миллер отказался уточнять, действительно ли переговоры с боевиками по освобождению заложников зашли в тупик. В Госдепе пояснили, что не хотят делать публичные заявления, так как работа все еще ведется.

США пока не изучали вопрос, нарушал ли Израиль правила войны.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State