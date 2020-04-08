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США пока не изучали вопрос, нарушал ли Израиль правила войны

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Мэттью Миллер оценил действия Израиля на Ближнем Востоке.

Американская администрация пока что не рассматривала вопрос о том, нарушал ли Израиль правила войны в регионе палестинского анклава. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник уточнил, то власти еврейского государства сейчас прислушиваются к рекомендациям США о необходимости следовать правилам вооруженного конфликта.

Мы не проводили какой либо формальной оценки. Были нанесены несколько ударов, необходимо смотреть на факты и обстоятельства, сопровождавшие каждый из них.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США считают реальными опасения Израиля касательно поставок топлива в Газу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: госдеп, израиль, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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