США считают реальными опасения Израиля касательно поставок топлива в Газу

Мэттью Миллер оценил гуманитарную поддержку палестинского анклава.

Американская администрация считает реальными опасения Израиля касательно поставок топлива в сектор Газа. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что США понимают обеспокоенность властей еврейского государства и нежелание Тель-Авива одобрять энергетические поставки в палестинский анклав. Однако также есть осознание того, что топливо требуется мирному населению. Сейчас стороны работают над решением вопроса.

ХАМАС продолжает запускать ракеты, так что опасения Израиля реальны. Мы стараемся проработать механизм, который позволит гарантировать, что топливо будет использоваться только в гуманитарных нуждах. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State