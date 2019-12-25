Нед Прайс рассказал о намерениях изменить внешнюю политику Индии и направить ее "от России".

Госдеп признал невыполнимым в краткосрочной перспективе переориентировать связи Индии с РФ. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он подчеркнул, что США видят для себя долгосрочный вызов в виде исторически близких оборонных контактов между Москвой и Нью-Дели. При этом Пентагон все же рассчитывает переориентировать военную политику Индии, но не в течение нескольких недель или даже месяцев.. Таким образом дипломат оценил проведение маневров "Восток", которые состоятся при участии военных из РФ и Индии.

Мы <...> признаем, что это не то же самое, что просто нажать на выключатель. В особенности для стран, у которых исторически имеются отношения с Россией, отношения, которые в случае с Индией уходят корнями в предыдущие десятилетия. Это будет долгосрочной задачей. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Мероприятия организованы на 13 полигонах Восточного военного округа.

Госдеп не назвал сроки ответа на предложения Ирана по ядерной сделке.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State