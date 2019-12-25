Госдеп не назвал сроки ответа на предложения Ирана по ядерной сделке

Нед Прайс рассказал о том, что Конгрессу придется сотрудничать с властями США по СВПД.

Американское внешнеполитическое ведомство не называет сроки ответа на предложения Ирана по ядерной сделке. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне у официального представителя Госдепа США СМИ пытались узнать о том, когда власти страны дадут ответ Тегерану на пункты, касающиеся восстановления СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Нед Прайс отметил, что США продолжают рассматривать внесенные инициативы Ирана. Они были получены через Евросоюз.

Мы их изучаем. Так дело обстояло вчера. Так дело обстоит и сегодня. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат отказался пояснять, когда можно будет ждать ответа правительства США. Также Госдеп не рассказал о сроках передачи ответа через Евросоюз Ирану. Нед Прайс отметил, что не стоит ждать этого мероприятия в публичной сфере. Он добавил, что американская сторона ведет консультации с ЕС и другими европейскими союзниками "относительно пути вперед". В Вашингтоне признают, что исполнительная власть страны должна заручиться поддержкой местных законодателей ради того, чтобы обеспечить восстановление СВПД и его дальнейшую реализацию. Он призвал Конгресс стать партнером Белого дома и этом вопросе.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

