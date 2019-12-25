Госдеп приветствует решение Зеленского, Эрдогана и Гутерриша провести переговоры во Львове

Нед Прайс считает, что страны обсудят продовольственную безопасность.

Американское внешнеполитическое ведомство приветствует решение украинского президента Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести переговоры во Львове. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник полагает, что стороны имеют на повестке дня важные вопросы, которые можно обсуждать. Дипломаты рассчитывают, что большое внимание будет уделено продовольственной безопасности и тем усилия, которые Турция предпринимает для поддержки свободного вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Черного моря.

Тот факт, что встреча состоится именно там, где она пройдет, позволяет предположить, что основное внимание будет уделено продовольственной безопасности… Мы весьма ценим усилия Турции, усилия генсека ООН, усилия Украины. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт напомнил, что территорию Украины покинуло уже более 20 судов, груженных зерном и продуктами питания". Прайс подчеркнул, что подавляющее большинство из этих сухогрузов прошли досмотр в Совместном координационном центре, а сейчас корабли направляются к месту назначения.

Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State