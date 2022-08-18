Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16

Нед Прайс призвал обращаться по вопросам турецких оборонных закупок к Анкаре.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило переговоры с Турцией по запросу Анкары на истребители F-16. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

При этом дипломат напомнил прессе о том, что Госдепартамент США не дает публичных комментариев относительно вопроса предполагаемых военных поставок, а также не подтверждает их наличие до того момента, пока информация официально не дойдет до американского Конгресса. Прайс предложил СМИ уточнять данные относительно оборонного сотрудничества с Турцией непосредственно у Анкары.

Госдеп США публично не подтвердил готовность выдать визу Лаврову для выступления на ГА ООН.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State