Госдеп: отсутствие вторжения на Украину не означает, что данные США были неверными

Нед Прайс рассказал, что США не видят деэскалации конфликта в регионе.

Госдепартамент США заявил о том, что отсутствие военного вторжения на Украину с российской стороны .не означает, что американские разведывательные данные, опубликованные в западных СМИ, были неверными. Об этом журналистам во время регулярного брифинга во внешнеполитическом ведомстве Вашингтона заявил официальный представитель Нед Прайс.

Пресса напомнила чиновнику о недавних статьях в американских изданиях, в которых упоминалась атака РФ на Киев, которая якобы должна произойти 16 февраля. При этом "атака не материализовалась". Корреспонденты спросили у Прайса о том, можно ли сейчас говорить о том, что конкретные сведения спецслужб США оказались неправильными.

Нет, не означает…ни с какой трибуны должностные лица в публичном порядке не называли… конкретный день вторжения. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник уверен в том, что обеспокоенность Вашингтона по поводу ситуации на государственной границе Украины не уменьшилась ни на йоту. Прайс заметил, что хочет дать ясно понять прессе, в реальности американская озабоченность по напряженности в регионе продолжает расти, так как в США не видят деэскалации конфликта.

Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию.

Фото и видео: YouTube / The Department of State

