Госдеп отказался уточнить, передают ли США целеуказания Киеву для Storm Shadow

Мэттью Миллер не стал говорить о западных поставках для ВСУ.

Американское внешнеполитическое ведомство отказалось уточнить, передают ли власти США целеуказания украинскому командованию для совершения атак по российским объектам британским дальнобойным вооружением Storm Shadow. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что не будет обсуждать вопрос о предполагаемом первом применении ракет, нацеленных ВСУ вглубь РФ.

Я не буду каким-либо образом высказываться на этот счет. Не могу подтвердить это. Мы консультируемся с украинским правительством и военными по широкому кругу вопросов, касающихся тактики, используемой ими в обороне. Но я не буду публично комментировать. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now