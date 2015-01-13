Госдеп отговаривает Израиль от возможных ударов по ядерным объектам Ирана

Мэттью Миллер оценил планы Израиля по ответному удару по Ирану.

В американском внешнеполитическом ведомстве заметили, что гипотетический удар Израиля по иранским ядерным объектам серьезнейшим образом обострит конфликт на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал вероятное нанесение ответного удара еврейским государством по ядерным объектам Тегерана. При этом действия Тегерана в Госдепе США охарактеризовали как беспрецедентные. Речь идет о запуске около 200 баллистических ракет по еврейскому государству.

Мы уже давно дали понять, что не хотим видеть полномасштабную региональную эскалацию. Израиль, конечно, должен ответить, и мы продолжим обсуждать с ним, как может выглядеть этот ответ, но мы не хотим, чтобы какие-либо действия привели к полномасштабной региональной войне. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи от 2 октября публично выразил уверенность в том, что Израиль не осмелится совершить нападение на ядерные объекты, размещенные на территории исламской республики.

Госдеп подтвердил, что Иран не предупреждал США о подготовке удара по Израилю.

Фото и видео: YouTube / Defense Now