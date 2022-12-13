Госдеп и Белый дом не комментируют возможные планы запрета почти всего экспорта в РФ

Ведант Патель и Карин Жан-Пьер не смогли анонсировать новые ограничения в отношении Москвы.

Заместитель официального представителя пресс-службы внешнеполитического американского ведомства Ведант Патель заявил журналистам в Вашингтоне о том, что в настоящее время ему нечего сообщить о планах возможного почти полного запрета экспорта товаров на территории России. Этот вопрос чиновнику задали в рамках регулярного брифинга в Госдепе. Эксперт не исключил того, что санкционная политика со стороны Запада продолжит оказывать влияние на экономическую систему РФ.

Я не буду забегать вперед. Меры экспортного контроля, другие действия - оказали очевидное влияние на РФ и российскую экономику. Мы продолжим эту работу, продолжим поддерживать Украину, но чего-то конкретного сказать не могу Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Администрация при президенте Джо Байдене также не предоставила прессе данных о наличии обсуждений новых полномасштабных запретов на экспорт в Россию. В рамках брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заметила, что участники "Большой семерки" (саммита G7) планируют и дальше привлекать российских представителей к ответственности и помогать киевскому режиму так долго, как это потребуется.

Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State, Fox News