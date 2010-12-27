Госдеп США предупредил о последствиях закрытия консульства США в Петербурге

Представители американских властей прокомментировали ситуацию с закрытием Генконсульства в Санкт-Петербурге.

Представитель государственного департамента США Хезер Науэрт считает, что закрытие Генконсульства Америки в российском городе Санкт-Петербург приведет лишь к проблемам местных жителей. Большое количество людей лишатся возможности получить визу.

Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента

Спикер отметила, что приоритетом для Америки станет поддержка и работа со своими граждананми, которые в данный момент находятся на территории России. Что касается визовых и консульских операций, они по-прежнему будут функционировать, но уже в ограниченных объемах из-за нехватки специалистов.

Напомним, что 30 марта Министерство иностранных дел объявило о закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге. Реакция стала ответной мерой на выдворение 60 наших соотечественников с территории США из-за неподтвержденной причастности России к делу Скрипаля. В Америке также было закрыто представительство РФ в Сиэтле.