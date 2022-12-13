Госдеп США пока не планирует публиковать полный доклад о выводе войск США из Афганистана

Ведант Патель рассказал о работе с Конгрессом США.

Американское внешнеполитическое ведомство пока не планирует рассекречивать и публиковать доклад Белого дома о выводе войск из Афганистана. Информацией на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Пател. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках ответа на вопрос одного из корреспондентов. Эксперт пояснил, что сотрудники Госдепа США продолжат активно сотрудничать и взаимодействовать с членами Конгресса по реализации законных функций.

На данный момент таких планов нет...доклад был направлен в Конгресс по надлежащим каналам... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что руководитель местного комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (представляет Республиканскую партию США от штата Техас) потребовал от американского государственного секретаря Энтони Блинкена обнародовать в публичном доступе доклад Белого дома о выводе войск из Афганистана. Речь идет о документе с названием "Анализ результатов вывода войск из Афганистана". Известно, что он датирован 22 марта, а текст размещен на 87 страницах. Комитет ознакомился с ним 6 апреля. Сейчас же публично доступна лишь 12-страничная версия доклада.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State