Госавтоинспекция усилит присутствие в нескольких районах Ленобласти

Главная цель этого мероприятия - предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция Ленинградской области с 30 ноября по 9 декабря 2024 года усилит патрулирование в одиннадцати районах региона: Волховском, Выборгском, Приозерском, Гатчинском, Лужском, Ломоносовском, Кингисеппском, Сланцевском, Подпорожском и Тихвинском.

Несмотря на стабильную в целом ситуацию с аварийностью в области, усиление нарядов дорожно-патрульной службы обусловлено анализом аварийности за текущий год. К районным подразделениям ГИБДД присоединятся дополнительные наряды из строевых подразделений ДПС Главного управления.

Основная цель мероприятия — профилактика ДТП, пресечение нарушений ПДД на опасных участках дорог и предотвращение роста аварийности по отдельным категориям.

Ранее Piter.TV сообщал, что ДТП на Лиговском проспекте заняло две полосы. Столкнулись 2 легковых и 1 грузовой автомобиль.

Фото: ВКонтакте / Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО