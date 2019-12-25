Госавтоинспекция проверит исправность автобусов в Петербурге и Ленобласти

Профилактический рейд пройдет с 8 по 11 июня.

Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на четырехдневный рейд по проверке исправности автобусов в Петербурге и Ленобласти. Об этом 8 июня сообщили в официальной группе регионального УГИБДД.

Профилактический рейд пройдет с 8 по 11 июня, предметом проверки станут автобусы, работающие с нарушениями установленных требований. Инспекторы будут фиксировать факт нарушения правил перевозок пассажиров и багажа, осуществление деятельности без лицензии и госрегистрации и факты парковки автобусов в ночное время не в специальных гаражах.

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Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО / "ВКонтакте"