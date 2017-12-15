Горящий провод электропередач упал во дворе на Славы

Жителей дома на проспекте Славы напугал электропровод, натянутый между домами. Он загорелся и упал прямо между зданиями.

Странное ЧП произошло в пятницу, 15 декабря, во дворе дома 2/4 на проспекте Славы. Вечером тут загорелся провод электропередач, протянутый между домами. Как рассказывают жители дома, сначала они услышали громкий хлопок. Выглянув в окно, они увидели полыхающий провод, висящий на деревьях между домами.

С провода летели искры. К счастью, под ним в момент ЧП никого не оказалось. Подробности аварии не известны. Привело ли это к отключению какого-либо оборудования, также пока остается загадкой.

На этой неделе в среду жители ЖК "Новая Охта" остались без света и воды. Батареи у них потеплели в тот же день, а электричество вернули только ночью на четверг.

Видео: Piter.tv