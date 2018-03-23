Горящий автомобиль с пропаном протаранил ворота авиабазы в США

В сети появилось видео с места происшествия.

На авиабазе "Трэвис" в США произошло ЧП: горящий автомобиль протаранил КПП и взорвался.

Большой черный внедорожник полный баллонов с газом пропаном протаранил ворота авиабазы и взорвался. Водитель погиб на месте. Подоспевшие спасатели сбили пламя. Кроме водителя никто не пострадал. Полиция и военные расследуют обстоятельства происшествия. Приоритетными версиями являются террористический акт и суицид.

База ВВС "Трэвис" является основным военно-воздушным грузовым и транспортным терминалом на западе США. На этой авиабазе дислоцируется около 7 тысяч военных.

Видео: YouTube/