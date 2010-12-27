Жителям Калининского и Выборгского районов вернут горячую воду сегодня

Петербуржцам обещали вернуть горячую воду сегодня, около 16.00.

В двух северных районах Санкт-Петербурга не вернули горячую воду в срок из-за ее несоответствия санитарным нормам. О задержке рассказывают жители домов, которые более полутора недель ожидают гочее водоснабжение.

Сообщается, что воду не дали и 3 августа, когда испытания заершились. При этом жители ждут уже более после полутора. Когда же вернется вода - неизвестно.

В ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что жители Выборгского и Калининского района остались без воды из-за того, что специалисты выявили несоответствие СанПиНам.

"Сейчас мы добились приемлемого качества и около 16 часов она появится в домах жителей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе затопило улицы из-за прорыва трубы .