На проспекте Пархоменко построят новую насосную станцию для резервного водоснабжения

Объект будет оборудован пультами управления, водомерными узлами, кранами для отбора проб воды.

Правительство Петербурга готово предоставить ГУП "Водоканал" земельный участок для строительства новой насосной станции для резервного водоснабжения на проспекте Пархоменко в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Объект будет оборудован пультами управления, водомерными узлами, кранами для отбора проб воды.

Благодаря насосной станции будет возможно обеспечить бесперебойную подачу воды в жилые дома, соцучреждения и на предприятия Выборгского района.

Ранее мы сообщили о том, что аварийно-восстановительные работы ограничили движение транспорта на Московском проспекте.

Фото: Правительство Петербурга