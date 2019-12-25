На проспекте Пархоменко построят новую насосную станцию для резервного водоснабжения

Правительство Петербурга готово предоставить ГУП "Водоканал" земельный участок для строительства новой насосной станции для резервного водоснабжения на проспекте Пархоменко в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Объект будет оборудован пультами управления, водомерными узлами, кранами для отбора проб воды.
Благодаря насосной станции будет возможно обеспечить бесперебойную подачу воды в жилые дома, соцучреждения и на предприятия Выборгского района.
Ранее мы сообщили о том, что аварийно-восстановительные работы ограничили движение транспорта на Московском проспекте.
Фото: Правительство Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все