  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аварийно-восстановительные работы ограничили движение транспорта на Московском проспекте
Сегодня, 12:24
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Аварийно-восстановительные работы ограничили движение транспорта на Московском проспекте

0 0

На Московском проспекте, 153 произошел прорыв водопровода.

В субботу, 5 августа, на Московском проспекте, 153 произошел прорыв водопровода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Бригада предприятия локализовала вытекание. На данный момент ведутся работы по ликвидации технологического нарушения на сети диаметром 300 мм. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно ограничено движение транспорта по второй и третьей полосам проезжей части по Московскому проспекту перед Кузнецовской улицей (в сторону станции "Парк Победы").

Ранее мы сообщали о том, что в фонтане у "Московской" заметили двух пловцов.

Фото: Piter.TV

Теги: гуп водоканал, московский проспект, прорыв трубопровода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии