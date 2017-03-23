Аварийно-восстановительные работы ограничили движение транспорта на Московском проспекте

На Московском проспекте, 153 произошел прорыв водопровода.

В субботу, 5 августа, на Московском проспекте, 153 произошел прорыв водопровода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Бригада предприятия локализовала вытекание. На данный момент ведутся работы по ликвидации технологического нарушения на сети диаметром 300 мм. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно ограничено движение транспорта по второй и третьей полосам проезжей части по Московскому проспекту перед Кузнецовской улицей (в сторону станции "Парк Победы").

Ранее мы сообщали о том, что в фонтане у "Московской" заметили двух пловцов.

Фото: Piter.TV