В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

Евгения Уваркина рассказала о том, когда в городе ожидается восстановление водоснабжения.

Власти Липецка ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за аварии, которая произошла на водоводе диаметром 600 миллиметров. В результате частично город остается без водоснабжения с вечера четверга. Чиновники заметили, что доступ к ресурсам может быть восстановлен к вечеру субботы.

Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования. Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине обещает устранить пробоину. В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение. Евгения Уваркина, мэр Липецка

Напомним, что в районе отключения воды оказались 20 местных микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, Университетский, Опытная станция, 10-я Шахта, Карьер, Нефтебаза, Ниженка, Центр, а также проезды Поперечный и Универсальный. Администрация организовала для населения подвоз питьевой и технической воды. В пресс-служе экстренного ведомства по региону уточнили, что без водоснабжения остаются более 22,6 тысяч человек, более 860 юридических лиц, 15 социально значимых организаций. Евгения Уваркина заметила, что работы на месте аварии продолжались в ночь на субботу, а бригады пытались добраться до поврежденной части водовода. Однако на участке произошел обвал грунта, поэтому сотрудники ограничили подачу холодной воды на три часа с юго-западной и северо-западной котельных.

В Липецке легковушка врезалась в каток и загорелась.

Фото и видео: Telegram / Евгения Уваркина