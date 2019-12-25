В школах Петербурга организовали горячее питание по всем санитарным требованиям

В каждой столовой теперь соблюдаются определенные правила.

В школах Петербурга организовали горячее питание с соблюдением всех санитарных требований. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов после посещения школ №100 и №174.

В каждой школе разработали график посещения столовой ребятами, учителя напоминают детям о необходимости помыть руки и обработать их антисептиком. Кроме того, за каждым классом закреплены конкретные столы, уже накрытые ко времени прихода школьников. После еды столовую убирают и дезинфицируют.

Градоначальник напомнил, что 235 тысяч петербургских учеников смогут получать бесплатные завтраки в восьми сотнях столовых и буфетов. На организацию горячего питания город выделил 1 млрд 170 млн рублей.

Ранее мы писали, что школа искусств в Приморском районе готовится ко встрече с первыми учениками.

Фото: пресс-служба Смольного