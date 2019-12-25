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В "Теплосети" рассказали, когда жителям Фрунзенского района вернут горячую воду
Сегодня, 10:13
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nadezhda_sib

В "Теплосети" рассказали, когда жителям Фрунзенского района вернут горячую воду

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Из 83 домов без горячего водоснабжения на данный момент нет в 22 зданиях.

22 дома во Фрунзенском районе до сих пор остаются без горячей воды после работ на теплосетях. Ее должны были включить 28 июля.

Накануне Piter.TV cообщил о том, что этого не произошло из-за повреждения трубопровода горячего водоснабжения. Сегодня, как сообщила пресс-служба "Теплосети Петербурга", без горячего водоснабжения остаются 22 дома. Речь идет о нескольких зданиях на Бухарестской улице, Белградской, Белы Куна, Турку, Пражской и проспекте Славы. Часть из них запитываются по старой схеме, другая часть - находится в зоне оперативных ремонтных работ, которые завершатся уже сегодня. 

В случае отсутствия давления или циркуляции и для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

отметили в "Теплосети". 

Напомним, с 14 июня в районе проводились испытания теплосетей на плотность и прочность. Таким образом город готовится к новому отопительному сезону.

Фото: pixabay.com 

Теги: горячая вода, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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