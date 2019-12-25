В "Теплосети" рассказали, когда жителям Фрунзенского района вернут горячую воду

22 дома во Фрунзенском районе до сих пор остаются без горячей воды после работ на теплосетях. Ее должны были включить 28 июля.
Накануне Piter.TV cообщил о том, что этого не произошло из-за повреждения трубопровода горячего водоснабжения. Сегодня, как сообщила пресс-служба "Теплосети Петербурга", без горячего водоснабжения остаются 22 дома. Речь идет о нескольких зданиях на Бухарестской улице, Белградской, Белы Куна, Турку, Пражской и проспекте Славы. Часть из них запитываются по старой схеме, другая часть - находится в зоне оперативных ремонтных работ, которые завершатся уже сегодня.
В случае отсутствия давления или циркуляции и для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию.
отметили в "Теплосети".
Напомним, с 14 июня в районе проводились испытания теплосетей на плотность и прочность. Таким образом город готовится к новому отопительному сезону.
Фото: pixabay.com
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