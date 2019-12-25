Жители Фрунзенского района остались без горячей воды. Ее должны были включить позавчера

В большинстве домов горячую воду все же включили.

Позавчера, 28 июля, на теплосетях Фрунзенского района завершились испытания, местные жители должны были получить горячее водоснабжение, однако этого так и не произошло. Узнать причину этого удалось в администрации района.

В настоящее время согласно уведомлению №753, полученному от АО "Теплосеть", имеются повреждения трубопровода горячего водоснабжения, что не позволяет управляющим компаниям района обеспечить жителей Фрунзенского района горячим водоснабжением в полном объеме. говорится в сообщении.

Горячее водоснабжение не вернулось в срок в более 50 домах.

В пресс-службе "Теплосети" при этом заметили, что работы должны были завершиться в срок. Piter.TV ожидает оперативного комментария по ситуации.

Напомним, горячее водоснабжение отсутствовало с 14 июля.

Фото: Piter.TV