Жители Фрунзенского района остались без горячей воды. Ее должны были включить позавчера

Позавчера, 28 июля, на теплосетях Фрунзенского района завершились испытания, местные жители должны были получить горячее водоснабжение, однако этого так и не произошло. Узнать причину этого удалось в администрации района.
В настоящее время согласно уведомлению №753, полученному от АО "Теплосеть", имеются повреждения трубопровода горячего водоснабжения, что не позволяет управляющим компаниям района обеспечить жителей Фрунзенского района горячим водоснабжением в полном объеме.
говорится в сообщении.
Горячее водоснабжение не вернулось в срок в более 50 домах.
В пресс-службе "Теплосети" при этом заметили, что работы должны были завершиться в срок. Piter.TV ожидает оперативного комментария по ситуации.
Напомним, горячее водоснабжение отсутствовало с 14 июля.
Фото: Piter.TV
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