Горячую линию в рамках Всемирного дня прав потребителей запускают в Петербурге

Горячая линия будет доступна с 11 по 22 марта.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу объявило о запуске телефонной горячей линии в рамках Всемирного дня прав потребителей. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Горячая линия будет доступна с 11 по 22 марта. Звонки будут приниматься с 10:00 до 17:00 часов (с перерывом с 12:00 до 13:00 часов) по следующим номерам: 8 (800) 555-49-43, 8 (812) 764-02-34 и 8 (812) 679-67-07.

Кроме того, обратиться в управление можно через специальную форму "Приём обращения граждан" на официальном сайте Роспотребнадзора или отправить письмо по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, 19, индекс 191025.

Ранее петербуржцам напомнили, на что нужно обратить внимание в банях и саунах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)