В Ленобласти запустят "горячую линию" по проблемам соцтакси

На вопросы жителей ответят с 10:00 до 14:00.

С 1 февраля жители Ленобласти получат возможность поделиться своими проблемами и предложениями по улучшению услуг социального такси при помощи "горячей линии". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, "горячая линия" будет функционировать с 10:00 до 14:00. Жители смогут обратиться на номер (812) 916-50-63, чтобы задать вопросы или выразить своё мнение о работе данной службы.

Добавим, что линию решили запустить по причине увеличивающегося количества жалоб от населения Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что скорая помощь в Ленобласти за неделю совершила свыше 10 тыс. выездов.

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