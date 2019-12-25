Русский террорист угрожал Горсуду Петербурга дроном со взрывчаткой

Автор электронного письма заявил, что является участником запрещенной в РФ "Аль-Каиды".

Около часа дня в пятницу, 4 сентября, в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу сообщили об угрозе заминирования. Как стало известно Piter.TV, на электронную почту УФСБ России пришло письмо, в котором говорилось о направленном к зданию Горсуда дроне со взрывчаткой.

Отмечается, что автор письма представился как "новый участник аль-каиды* (запрещена в РФ), Дмитрий П.", при этом в текст была приложена ссылка на страницу петербуржца с аналогичными именем и фамилией "ВКонтакте". В конце письма шантажист подписался Такбиром.

Здание Городского суда на Бассейной улице осмотрели, но не нашли никаких опасных веществ и устройств, эвакуацию решили не проводить. Полицейские Московского района Петербурга ведут проверку по данному факту.

Ранее мы писали, что петербуржец "заминировал" школу на Олеко Дундича и попался полиции.

Фото: Piter.tv