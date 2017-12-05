Горсуд подтвердил незаконность стройки "Воин-В" на Лени Голикова

Городской суд подтвердил, что застройщик "Воин-В" нельзя продолжать строительство двух жилых комплексов на улице Лени Голикова.

В городском суде Петербурга подтвердили, что застройщику "Воин-В" запрещены работы по возведению двух жилых комплексов в квартале 2А Ульянки около проспекта Стачек и улицы Лени Голикова. На этой территории строят ЖК "Бенуа-2" и "Шереметьевский дворец".

Представителям закона пришлось пояснить. Горсуд отмечает, что поданная апелляционная жалоба истцов на решение Куйбышевского районного суда приостанавливает его решение. То есть застройщик не может размораживать стройки.

Ранее Piter.tv пубилковал видео, доказывающие, что строители "Воин-В" работают на Лёни Голикова вопреки запрету.