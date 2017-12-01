Видеофакт: строители "Воин-В" работают на Лёни Голикова вопреки запрету

Мобильный корреспондент Piter.TV снял на видео рабочих со стройплощадки ООО "Воин-В" на улице Лени Голикова. Накануне компании запретили производить строительные работы в этом месте.

В минувший четверг, 30 ноября, Госстройнадзор по Санкт-Петербургу признал незаконной стройку компании "Воин-В" на улице Лени Голикова. Предприятию запретили любые виды работ на объекте, размещенном у дома № 15 корпус 3. Однако в редакцию канала Piter.TV пожаловались местные жители. По их словам, рабочие не покинули территорию за "синим забором", на ней же осталась и вся строительная техника.

Мобильный корреспондент Piter.TV лично убедился в том, что работы на объекте ведутся. Правда, активными их вряд ли можно назвать. Так, наш автор днем 1 декабря снял видео как на стройплощадку приезжает "ГАЗель" с газовыми баллонами (предположительно, с кислородом и пропаном). Позже из грузовика выгрузили руллоны рубероида. Рабочие получают и подписывают накладные, а также занимаются выгрузкой товара.

По словам гражданского корреспондента, здесь же ведутся работы с бетонными конструкциями. По территории курсируют люди в касках и оранжевой форме. Ранее мы писали, что Госстройнадзор приостановил строительство жилого дома по улице Лени Голикова.

Видео: Piter.TV