Горсуд встал на сторону Резника в споре с гендиректором "Воина-В" Глущенко

Судебные разбирательства связаны с высказыванием Резника в 2016-м году.

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил иск гендиректора строительной компании "Воин-В", которая судилась с депутатом Законодательного Собрания Максимом Резником. Об этом депутат сообщил 4-го августа на своей странице "ВКонтакте".

Олег Глущенко хотел отметить решение Василеостровского суда, который в марте 2020-го года не удовлетворил его иск о защите чести и достоинства к Резнику и некоторым СМИ.

Напомню, Глущенко подал иск ко мне сразу после того, как я решил судиться с врио губернатора Петербурга Бегловым. Именно поэтому возникла вся эта история со словами трехлетней давности. сообщил Резник.

В 2016 году парламентарий назвал гендиректора "провокатором", после чего высказывание Резника процитировали различные издания.

Фото: Максим Резник / VK