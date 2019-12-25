Горсуд встал на сторону Резника в споре с гендиректором "Воина-В" Глущенко

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил иск гендиректора строительной компании "Воин-В", которая судилась с депутатом Законодательного Собрания Максимом Резником. Об этом депутат сообщил 4-го августа на своей странице "ВКонтакте".
Олег Глущенко хотел отметить решение Василеостровского суда, который в марте 2020-го года не удовлетворил его иск о защите чести и достоинства к Резнику и некоторым СМИ.
Напомню, Глущенко подал иск ко мне сразу после того, как я решил судиться с врио губернатора Петербурга Бегловым. Именно поэтому возникла вся эта история со словами трехлетней давности.
сообщил Резник.
В 2016 году парламентарий назвал гендиректора "провокатором", после чего высказывание Резника процитировали различные издания.
Фото: Максим Резник / VK
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