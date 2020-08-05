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Горсуд подтвердил, что в "Черной речке" должны пройти новые выборы

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Муниципальные выборы прошли 8 сентября 2019.

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда об отмене результатов выборов по второму округу в муниципальном образовании "Черная речка" (на данный момент "Ланское"). Об этом сообщил активист, бывший кандидат на пост муниципального депутата Павел Чупрунов. Свое выступление в суде он снял на видео. 

Чупрунова незаконно не зарегистрировали на выборах, а затем проигнорировали решение суда о том, что мужчина должен был принять участие в выборах. 

Повторные выборы в округах №№1, 3 и 4 проводить не будут. 

Ранее Павла Чупрунова арестовали, он провел в изоляторе временного содержания 5 дней. 

Видео: Павел Чупрунов / Facebook 

Теги: муниципальные выборы, суд, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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