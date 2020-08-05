Горсуд подтвердил, что в "Черной речке" должны пройти новые выборы

Муниципальные выборы прошли 8 сентября 2019.

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда об отмене результатов выборов по второму округу в муниципальном образовании "Черная речка" (на данный момент "Ланское"). Об этом сообщил активист, бывший кандидат на пост муниципального депутата Павел Чупрунов. Свое выступление в суде он снял на видео.

Чупрунова незаконно не зарегистрировали на выборах, а затем проигнорировали решение суда о том, что мужчина должен был принять участие в выборах.

Повторные выборы в округах №№1, 3 и 4 проводить не будут.

Ранее Павла Чупрунова арестовали, он провел в изоляторе временного содержания 5 дней.

Видео: Павел Чупрунов / Facebook