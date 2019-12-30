Горсуд поддержал активистов в иске к Смольному по застройке мыса Рожок

План проектировки створы Таллинской улицы признали некорректным.

Городской суд поддержал активистов в иске к Смольному по застройке мыса Рожок. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. Местные жители Татьяна Красавина и Павел Шапица считают, что правительство города создало некорректный план планировки. На территории Красногвардейского района в створе Таллинской улицы должен был появиться частный Дворец бракосочетания. Собственники земли заплатили за территорию пять миллионов рублей в 2009 году.

Активисты смогли доказать, что строительство объекта некорректно отражает береговую линию. Создание дома заставило бы рабочих засыпать часть Невы. Сначала активисты пытались оспорить разрешение на строительство, но после решили обратить внимание на сам проект планировки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге при реконструкции обрушился исторический фасад здания.

Фото: Piter.tv

