Горсуд отменил приговор фигуранту дела о попытке подрыва бизнесмена Пригожина

В пятницу, 2 октября, стало известно, что Петербургский городской суд признал незаконным приговор в отношении Владимира Иванютенко. Активиста осудили на 3,5 года за незаконное приобретение взрывчатых веществ, сообщил "Интерфакс".

Отмечается, что дело направили на новое рассмотрение. По версии следствия, мужчина незаконно хранил в магазине "Пятерочка" и передал для изготовления взрывного устройства человеку, участвовавшему в оперативном эксперименте, отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох, и два электродетонатора с зарядом гексогена массой около 1 г.

Кроме того, в ходе разбирательства было выяснено, что Иванютенко – участник запрещенной в России националистической организации "Антивоенный комитет", склонен к экстремизму, в том числе с использованием силовых методов, а также не имеет регистрации на территории в РФ.

Свою вину обвиняемый отрицал. Также в сети появлялась информация, что подсудимый готовил покушение на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Ранее мы писали, что прокуратура и суд отлучили от руля петербуржца с подорванным здоровьем.

Фото: Piter.TV