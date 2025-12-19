Горшков назвал конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Александр Горшков назвал главных конкурентов сине-бело-голубых в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил порталу "РБ Спорт".

По словам экс-футболиста, на чемпионский титул также претендуют московский ЦСКА и "Краснодар". Горшков отметил, что эти три команды показали лучшую игру в первой части сезона. Он также отметил важность зимнего трансферного окна и сборов.

Петербуржцам нужно усилить атакующую линию, потому что одного центрального нападающего недостаточно. Насколько мне известно, работа в этом направлении ведется. Александр Горшков, экс-игрок "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 18 туров. Лидирующий в таблице "Краснодар" набрал 40 очков. ЦСКА идет на четвертой позиции с 36 очками.

