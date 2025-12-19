"Зенит" объявил о трансфере Джона Джона

Полузащитник подписал контракт до 2031 года.

Бразильский полузащитник Джон Джон стал игроком футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Контракт 24-летнего игрока с клубом рассчитан до конца сезона 2030/31. Джон перешел из "Ред Булл Брагантино". Он будет играть в новой команде под номером 14. "Зенит" поприветствовал нового футболиста и пожелал ему "большого числа голов и результативных передач в сине-бело-голубой футболке".

Напомним, Джон Джон играл в "Ред Булл Брагантино" с 2024 года. В составе бразильского клуба полузащитник провел 74 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

Фото: fc-zenit (Анна Мейер)