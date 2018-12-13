"Водоканал" рассказал о работе биотуалетов в Петербурге

Сейчас городу удалось превысить норму уличных санузлов на тысячу местных жителей.

Петербуржцы в социальных сетях жалуются на отсутствие достаточного количества уличных туалетов. Об этом сообщает Gazeta.Spb. Однако, по данным "Водоканала", на данный момент Северная столица обеспечена нормой данных хозяйственных помещений. Согласно законодательству, в городе на каждую тысячу человек должна располагаться одна уборная.

Специалисты добавили, что Петербург имеет по одному туалету на 557 человек, т.е. показатель превышен почти в два раза. Большая часть из них относится к "Водоканалу". Еще около трехсот объектов принадлежит частным предпринимателям.. Они расположены на вокзалах и торговых центрах.

Проходимость туалетов зависит от местоположения, от времени года и проводимых мероприятий. Часть туалетов расположены в малопроходимых местах, например, в спальных районах. Туалеты в центре города и у станций метро посещают гораздо больше людей. В летние месяцы проходимость также увеличивается комментируют ситуацию в "Водоканале"

Специалисты добавляют, что ночная работа санузлов не оправдывает себя.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2018 в Петербурге планируют расселить три тысячи коммуналок.

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