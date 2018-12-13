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В 2019 в Петербурге планируют расселить три тысячи коммуналок

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На сегодняшний день в коммунальных квартирах живут 229 тысяч семей.

В текущем году планируется расселить более 3 тысяч петербургских коммунальных квартир. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

На сегодняшний день в коммунальных квартирах живут 229 тысяч семей. Также 81 тысяча семей нуждается в улучшении жилищных условий. Программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" начала действовать в городе на Неве в 2008 году.

Помощь в первую очередь получают те семьи, которые состоят на учете. В 2018 году жилищные условия улучшили 8,6 тыс. семей, также было расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир. В этом году помимо расселения коммуналок планируются социальные выплаты в размере 2,7 млрд. рублей.

Первого мая на улице Пионерстроя случился пожар в коммунальной квартире.
Видео: YouTube 

Теги: коммунальные квартиры, расселение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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