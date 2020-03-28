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Горожане возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Сегодня, 16:45
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Горожане возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

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Началось мероприятие с минуты молчания в память о тех, кто героически погиб в годы Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы, 8 мая, на Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения цветок к памятнику "Мать-Родина". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Началось мероприятие с минуты молчания в память о тех, кто героически погиб в годы Великой Отечественной войны. Затем прозвучал Гимн России. 

На торжество пришли представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, градоначальник Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и депутаты. 

Ранее на Piter.tv: из-за Парада на Дворцовой площади движение общественного транспорта в центре города будет изменено.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, день победы, мать-родина, пискаревское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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