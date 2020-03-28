Из-за Парада на Дворцовой площади движение общественного транспорта в центре города будет изменено

С 8:00 до 18:00 часов закрыт будет проезд по Садовой улице у Невского проспекта, из-за чего трамваю № 3 придется свернуть с привычного пути.

В понедельник, 9 мая, Парад на Дворцовой площади изменит движение трамваев и автобусов в центре Северной столицы. Об этом сообщили в Горэлектротрансе.

С 8:00 до 18:00 часов закрыт будет проезд по Садовой улице у Невского проспекта, из-за чего трамваю № 3 придется свернуть с привычного пути.

С 7:00 до 8:00 будет закрыт Дворцовый проезд, в связи с чем по временным маршрутам отправятся троллейбусы №№ 1, 7, 10 и 11. Изменит маршруты троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 и 22 перекрытие до 18:00 Невского проспекта на участке от Дворцового проезда до площади Александра Невского и Суворовского проспекта от Невского до 2-й Советской улицы.

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Фото: Piter.tv