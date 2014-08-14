Горожане выступили против мусоросортировочной станции в Невском районе

Во вторник, 16 марта, около пяти тысяч жителей Петербурга направили губернатору Александру Беглову и президенту Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить строительства мусоростроительной станции (МСС) на Октябрьской набережной.
Петербуржцы, проживающие в МО "Народный" в Уткиной заводи отметили, что о проведении слушаний им никто не сообщил, тему строительства не обсуждали. Предполагается, что мощность станции может составить 12,5 тысяч тонн в год.
Сбор подписей был завершен 11 марта.
Ранее мы писали, что в Коломне массово избавились от пластика ради саженцев.
Фото: pixabay
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