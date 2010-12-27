Горожане увидят "эстетику петербургского метро"

В лектории Интерактивного центра истории метрополитена открылась выставка "Эстетика петербургского метро".
В среду, 14 марта, в лектории Интерактивного центра истории метрополитена по адресу улица Одоевского, 29 открылась выставка, которая посвящена новому проекту "Эстетика петербургского метро". Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть работы, сделанные профессиональными фотографами на станциях городского метрополитена. В интерьерах метро запечатлены балерины, певцы, музыканты, спортсмены, художники и другие представители петербургской культуры.
Напомним, что проект "Эстетика петербургского метро" стартовал 1 марта на специально созданной для этого площадке в Instagram.
Проект призван посредством высокохудожественных снимков и видеоклипов передать атмосферу подземки, являющейся одним из символов и неотъемлемой частью истории города.
Рассказали организаторы
Экспозиция будет принимать посетителей до начала апреля.
Фото: пресс-служба подземки