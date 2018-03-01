В Северной столице подземка запустила проект "Эстетика петербургского метро"

В течение марта каждый день здесь будут появляться новые снимки.

1 марта, в первый день весны Петербургский метрополитен запустил новый проект "Эстетика петербургского метро".

Известно, что в съёмках приняли участие балерины Академии балета имени Вагановой. Кроме того, на фотографиях запечатлены блогеры Яна Посадская, Валерия Соколова, а также музыканты Вадим Камнский, Мария Шалгина и Виктория Гущина.

Добавим, что в профиле метрополитена также появились фотографии со станций "Балтийская", "Бухарестская", "Маяковская", "Нарвская" и "Кировский завод".

В пресс-службе метро "Невским Новостям" рассказали, что основной посыл проекта – это трансляция особой атмосферы петербургской подземки через фотоснимки и видеоклипы.

Фотографии будут добавляться в аккаунт метрополитена каждый день в течение марта.

Видео: Instagram / Метро Петербурга