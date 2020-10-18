Горожане принесли к консульству Азербайджана в Петербурге цветы и игрушки

В воскресенье, 18 октября, представители азербайджанской диаспоры в Петербурге принесли цветы и игрушки к консульству Азербайджана в Северной столице на 2-й Советской улице.
Таким образом они почтили память мирных жителей, которые пострадали при военных действиях в Нагорном Карабахе. У входа в консульство образовался стихийный мемориал. Помимо красных гвоздик и игрушек там также есть портреты погибших, в том числе детей.
Кроме того, 18 октября отмечается День государственной Независимости Азербайджанской Республики.
Сегодня стало известно, что Азербайджан готов передать тела погибших армянских военных.
Видео: aznka_spb / VK
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