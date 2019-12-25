Передача тел погибших армянских военных произойдет при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Азербайджан готов передать тела погибших армянских военных. Процедуру могут провести в одностороннем порядке. Об этом сообщила Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Госкомиссия проводила встречи с азербайджанским представительством МККК. Затем на сайте Службы госбезопасности республики появилось сообщение. В нем сказано, что в "соответствии с духом объявленного между Азербайджаном и Арменией временного гуманитарного перемирия Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении часть находящихся на азербайджанской стороне тел армянских военнослужащих". Для этого стороны заранее согласуют коридор на государственной границе двух стран в направлении Товузского района.

Передача тел будет проводится при посредничестве МККК. В Госкомиссии попросили уведомить об этом противоположную сторону.

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