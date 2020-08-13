Горожане приходят к отделению посольства Белоруссии четвертый день подряд

Происходящее заснял мобильный корреспондент Piter.tv.

В четверг, 13 августа, петербуржцы снова пришли к отделению посольства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича. Так активисты возложили цветы в знак солидарности с протестующими в соседней стране. Происходящее заснял корреспондент Piter.tv.

Граждане Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых с объявленными почти 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. Граждане страны продолжают выходить на улицы своих городов в знак протеста, встречая противодействие со стороны местных правоохранительных органов.

Напомним, об итоге акции, которая состоялась вчера, мы написали ранее. Она стала уже третьей за неделю.

Видео: Piter.tv